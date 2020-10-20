Cocodrilo mata a un hombre dentro de ‘Laguna del Carpintero’ ubicada en Tampico, Tamaulipas. (VIDEO)

El video de un hombre devorado por un cocodrilo se volvió viral en las plataformas digitales. Los hechos ocurrieron en Tampico, Tamaulipas, donde un hombre se metió a nadar en ‘Laguna del Carpintero’ y perdió la vida tras ser atacado por el animal.

En el clip se puede observar el momento exacto en que el cocodrilo se acerca al hombre, lo muerde en el cuello y lo sumerge en el agua. El momento fue captado por una mujer, quien pidió ayuda de los policías al final del video: “Diles a los policías que ya lo sumió el cocodrilo”, expresó la chica a su acompañante.

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El filme fue compartido por la cuenta de Twitter Tamaulipas R-T-C y hasta el momento, ya ganó más de 35 mil reproducciones. La cinta dividió la opinión de los internautas, pues algunos expresaron que la mujer que grabó el clip tuvo una actitud muy indiferente y no hizo nada por salvar al hombre atacado.

Sin embargo, otras personas reprocharon la actitud del individuo, pues se metió a nadar a un lugar peligroso y sin el kit de seguridad necesario:

Para filmar todos son buenos, pero para ayudar o espantar a cocodrilo nadie

¿Y a quien se le ocurre meterse a nadar a ese lugar? Ya nomás falta que quieran ir a cazar a los cocodrilos por culpa de un imprudente

Con todo respeto, el humano irrumpió en el hábitat del cocodrilo. ¿Y la policía qué iba a hacer?

Juan García Hernández, comandante de bomberos, expresó que el cuerpo del hombre fue encontrado con héridas en el cuello, en el tórax y un brazo. El hombre, de nombre desconocido, falleció en una zona que estaba porhibida para nadar y la Fiscalía General de Justicia del Estado ya inició la investigación correspondiente.

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