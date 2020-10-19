Mujer lleva a su supuesto esposo muerto al banco para poder hacer el cobro de su pensión.

Un caso curioso ocurrió en Brasil, luego de que una mujer llevara a su supuesto esposo muerto al banco para poder cobrar su pensión.

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La historia que ya se ha hecho viral y está causando gran sorpresa entre los internautas, ha abierto el debate sobre el actuar de la mujer que se olvidó del sentido humano con tal de obtener el dinero.

De acuerdo con lo relatado sobre el tema, se ha dicho que la dama llevó a su supuesto esposo muerto, hasta las instalaciones del Banco de Brasil ubicado en la ciudad de Campinas.

La intención de la señora era hacerlo pasar por vivo y poder cobrar su pensión, sin imaginar que los empelados del banco sospecharían de su actuar y pedirían el apoyo de las autoridades.

Los trabajadores de centro financiero detallaron que previo a lo ocurrido con la mujer, ella ya había intentado sacar el dinero argumentando que había perdido la contraseña, por lo que la obligaron a que se presentara con el señor de 92 años, titular de la cuenta.

Tras esto, la mujer llegó hasta el banco con el hombre muerto en una silla de ruedas y asegurando que no se podía levantar porque se sentía mal.

Hecho esto, y ante lo sospechoso del asunto, los trabajadores optaron por llamar a los bomberos, quienes a su arribo se percataron de que el sujeto no tenía señales de vida.

La mujer que llevó a su supuesto esposo muerto al banco, trató de explicar las cosas al asegurar que era la compañera del señor desde hace años, pero no tenía autorización para mover o alterar la cuenta.

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Por su parte, el director del departamento de la Policía Judicial de Sao Paulo, José Henrique Ventura, detalló que el informe de la autopsia reveló que el anciano había muerto 12 horas antes de ser trasladado hasta la sucursal, pero todavía no se sabía a ciencia cierta sobre cuál habría sido la causa del fallecimiento.

Además, se dijo que la mujer se encuentra detenida y está siendo investigada por las autoridades.