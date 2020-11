Joven de 22 años se opera para no convertirse en mamá: “No quiero tener hijos, ni ahora ni nunca”.

El nombre de Ailín Cubelo Naval ha acaparado los reflectores de los medios de comunicación en varias partes del mundo, luego de que se diera a conocer que la joven decidió operarse para no convertirse en mamá de manera definitiva.

De acuerdo con lo que la joven ha detallado en algunas entrevistas que ha dado, tuvo que enfrentar varias barreras para poder lograr su cometido y ser sometida a una ligadura de trompas de Falopio para evitar tener hijos.

Entre las primeras complicaciones que tuvo fue que el primer ginecólogo al que acudió se negó a realizarle el procedimiento para no convertirse en mamá debido a que la veía muy chica; según lo que platicó, esto ocurrió en abril de 2019, cuando ella tenía 21 años.

Le dije que quería ligarme y me dijo que no, que volviera en seis, siete meses, que lo pensara mejor porque me veía muy chica. Que tener hijos está bueno, que él tenía dos. Y me pidió una especie de pericia sicológica, como una nota de mi sicóloga que afirmara que estoy en mis cabales. Eso es totalmente ilegal. Me fui llorando del consultorio

Sin embargo, refiere que no se detuvo en su búsqueda y logró lo que tanto había buscado, a pesar de quienes trataban de convencerla de que no lo hiciera, ya que estaba totalmente convencida de que no quería tener hijo en ningún momento de su vida.

Como a algunas personas el deseo de ser madres les es natural, para mí era natural no serlo. Me ligué las trompas porque no quiero tener hijos, ni ahora ni nunca

Ahora, su caso ha generado una amplia polémica debido a que hay voces que señalan que una mujer no debe tomar una decisión tan drástica como los es no convertirse en mamá a temprana edad, cuando otras más defienden el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y sus ganas de tener o no hijos.

