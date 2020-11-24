Maestro llama a sus alumnos ‘generación de cristal’ por cuestionar sus métodos de enseñanza. (VIDEO)

Todos los niveles educativos se encuentran tomando clases por medio de internet debido a la contingencia sanitaria por la que está atravesando el mundo; sin embargo, son muchos los casos que se han visto durante este 2020 sobre profesores que abusan de sus alumnos y viceversa.

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En esta ocasión, un maestro llamó generación de cristal a su grupo, luego de tener una discusión con un alumno que le cuestionó su método de enseñanza en línea. Toda esta discusión se estableció durante la clase virtual del Instituto Tecnológico de Acapulco, en Guerrero.

Fue a través de un vídeo difundido en YouTube y en todas las redes sociales, donde se muestra la forma en que un alumno le pidió al maestro cambiar su forma de enseñar en línea, lo cual desató la discusión.

¿Qué propones? ¿Qué te regale la calificación? No puedo

El experto argumenta que es un profesor de Ciencias de Ingeniería que simplemente sigue el programa escolar; además, le pide al alumno que no le falte el respeto, que se ponga a estudiar y que si no le gusta su forma de enseñar pida un cambio de grupo.

¿Cree que es muy fácil trabajar en línea? No es fácil, yo tengo las láminas y las tengo que ir leyendo e ir explicando ¿Qué más quieres?

El alumno no se quedó con los brazos cruzados y respondió asegurando que no buscará otro grupo y que el profesor debe de enseñar mejor.

Maestro hay más opciones, pero usted nomás se cierra, puede hacerlo en Word, hay más opciones

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Debido a esta respuesta, el docente se molestó y así finalizó: