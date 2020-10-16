Mamá se pasea desnuda enfrente de las clases virtuales de su hijo y el VIDEO se vuelve viral en internet.

El video de un menor tomando clases en línea se volvió viral en internet, pues su mamá apareció desnuda frente a la computadora. Los hechos ocurrieron en Estados Unidos, donde se implementaron las clases virtuales a propósito de la pandemia de Covid-19.

Tayvion, de 7 años, se encontraba sentado frente al ordenador, cuando apareció su madre sin ropa. La maestra pidió al niño que apagara la cámara; sin embargo, el pequeño se quedó pasmado y no supo cómo reaccionar.

La mamá del alumno se dio cuenta de que estaba siendo grabada y se apartó rápidamente de la computadora. Al parecer, no fue la mejor de las clases, pues también se presentaron otros incidentes antes de la aparición de la mujer desnuda.

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Y es que, antes del vergonzoso suceso para la madre de Tayvion, un niño estaba dormido en la comodidad de su sillón. La profesora se encontraba regañando al pequeño, cuando fue sorprendida por la mujer sin ropa detrás del ordenador.

El filme fue compartido una y otra vez, hasta alcanzar 6 millones de reproducciones y 445 mil ‘me gusta’. Los internautas también comenzaron a reaccionar ante las caras del menor, quien jamás imaginó que su madre caminaría detrás sin ninguna prenda.

No es la primera vez, que un video desde las clases virtuales se vuelve viral en internet, pues esta nueva modalidad ha propiciado todo tipo accidentes. Desde niños dormidos, maestros enojados y hasta sonidos extraños, las clases en línea han sido uno de los temas virales de esta nueva normalidad.

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