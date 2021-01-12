Su prometido la deja plantada en el altar y ella contrae matrimonio con uno de sus invitados.

En redes sociales se viralizó una historia que causó polémica y sorpresa entre los internautas. Una pareja estaba a unos minutos de contraer matrimonio, pero la prometida, quien después de esperar a su novio por horas, decidió casarse con uno de sus invitados.

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Y es que dos hermanos decidieron casarse el mismo día con sus respectivas parejas; sin embargo, solo uno llegó al altar, pues el otro optó por escaparse con otra persona.

Como era de esperarse, la mujer asombrada y con tristeza reaccionó, por lo que la familia del hombre que no apareció en la iglesia decidió buscar entre los invitados al futuro esposo.

Para suerte de la prometida, entre los asistentes encontraron a un hombre que decidió limpiar las lágrimas de la mujer y llevarla al altar, situación que causó una gran sorpresa entre todos los asistentes a la ceremonia.

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Por otra parte, mucho se ha especulado sobre la escapada del novio, ya que, de acuerdo con los medios, se escapó para reencontrarse con su expareja.

