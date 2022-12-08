(VIDEO) ¡Acomodó un baño portátil y le salió una borracha!
No sabemos si era un concierto, una carrera o un festival. Lo importante aquí es el tremendo susto que se dio un sujeto cuando una dama salió del baño.
Como si de un cuerpo inerte se tratara, una mujer en paños menores salió disparada como catapulta de la puerta de un baño portátil. Un inocente hombre sólo quería acomodarlo para poder entrar. No se dio cuenta de que estaba ocupado, ni de quién se encontraba dentro.
Para mala fortuna de la chica, fue expulsada si haberse subido los pantalones. La escena se hizo mucho más bochornosa en segundos. Los demás hicieron como si nada pasara, pero el hombre nunca lo olvidará. Ahora tocará siempre antes de abrir cualquier puerta de sanitario.
And that, son, is how I met your Mother. pic.twitter.com/RIxQEoO52W— Paul Bronks (@SlenderSherbet) November 11, 2022