(VIDEO) ¡Este curioso zorro tiene dotes de modelo!

Un hombre fue sorprendido por una tierna criatura cuando tomaba unas buenas fotos. El animal se acercó con cautel en primera instancia, pero luego tomó un poco más de valentía. Al final, el zorro decidió que, en vez de que tomaran fotos de las montañas, sería mejor que le tomaran a él.

El lente de la cámara lo amó profundamente. Parece que el mamífero nació para ser modelo, ya que en la mayoría de las fotos salió prácticamente perfecto. No dudamos que la siguiente vez que el hombre salga a ese lugar con cámara en mano, busque al pequeño zorro para tomarle nuevas. ¡Un gran día para los dos!.