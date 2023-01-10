(VIDEO) ¡Puso en peligro a todos por un truco con fuego!
Este hombre jugaba con un encendedor en la parte de atrás de un coche. Se le hizo muy chistoso lanzar una bola de fuego hacia donde estaban sus amigos.
Tremendo susto que se metieron estos muchachos dentro de su vehículo. Uno de ellos, de manera irresponsable, prendió un encendedor dentro del coche. Después hizo un movimiento para tomar la llama y lanzarla hacia adelante. ¡Qué mala broma!
Al hacer su chiste, exclamó una frase de anime o algo por el estilo. Al final, todos se rieron, pero sin tomar en cuenta de las consecuencias que pudo haber tenido. No sólo se pusieron en riesgo, sino que también le pudo causar daños irreparables al auto. En fin, tarde o temprano entenderán que no es bueno jugar con fuego.
PK FIRE 🔥🤣 pic.twitter.com/FcEslgSCoD— Daily Loud (@DailyLoud) September 30, 2022