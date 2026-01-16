Paracaidista probó un equipo barato y casi muere: VIDEO

Las emociones fuertes son cosas que muchos buscan. Los deportes o actividades extremas son la solución para divertirse y vivir las experiencias al máximo. En ese caso, este paracaidista quiso probar algo que casi se convierte en una tragedia. Sin embargo, su preparación le permitió solventar la situación de la mejor forma y vivir para contarlo. Estas son las imágenes.

¿Cómo se vivió este tenso momento con este paracaidista en pleno vuelo?

Ya cuando se adquiere cierta experiencia dentro de una materia, uno se da el lujo de probar nuevas cosas. En este caso el sujeto que saltó desde el avión indicó que probaría un paracaídas que le había salido más barato. Esto se hizo con la intención de entender la calidad del material y si convenía seguir comprando a ese precio más bajo.

Justamente en el video se percibe que el hombre activa la salida de ese primer paracaídas y para sorpresa de pocos… el mismo termina desatado y volando por los aires sin cumplir con el cometido de abrirse para parar la caída. Por ello muchos se preocuparon en ese momento, pues cayendo a toda velocidad las cosas se pueden poner verdaderamente críticas.

Por su parte, el paracaidista tenía en mente que algo así podía pasar, por ello se nota en la pieza audiovisual que al momento en que su primera opción terminó volando por los aires, se preparó para activar el paracaídas de emergencia. Afortunadamente, el video narra una buena anécdota y no es la evidencia de una terrible tragedia de un reto que se viralizaría por la muerte de un atrevido hombre.

¿Cómo reaccionaron las redes a este video del paracaidista?

Poco a poco el video ha ganado viralización en redes como ‘X’, donde evidentemente ha generado algo de interés. Y es que muchos podrían catalogar un reto así algo irresponsable, pues era casi un hecho que el material y hechura del primer paracaídas terminaría como lo ocurrido. Sin embargo, otros también dijeron que puede servir para concientizar que en ese tipo de actividades lo ideal es tener el mejor equipo posible.