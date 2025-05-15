Aunque intentaron impedirlo, una persona se quitó la vida en un puente
Los hechos ocurrieron en la Calzada Zaragoza, donde dos hombres hablaban con la víctima para convencerlo de no arrojarse, pero no lograron su cometido.
Cuando los paramédicos llegaron al lugar, revisaron a la persona solo para confirmar que ya no contaba con signos vitales. El hombre tenía alrededor de 30 años y no ha sido identificado. Si tienes o conoces personas con ese tipo de pensamientos, llama a la línea de la vida: 800-911-2000