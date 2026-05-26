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¿Se peleó con su papá? Alex Fernández rompe el silencio

Alex Fernández aclaró los rumores de una supuesta pelea con su papá Alejandro Fernández y reveló cómo el hijo de Maribel Guardia le pidió que cantara sus canciones.

El disco homenaje a Vicente Fernández ha generado críticas por las colaboraciones de Ángela Aguilar y Christian Nodal, pues muchos esperaban escuchar a Alex Fernández y a su hermana Camila; ahora, el cantante explica por qué publicó un comunicado para aclarar su postura. Además, Alex Fernández aclaró los rumores sobre una supuesta mala relación con Alejandro Fernández. ¿Alex Fernández le dará voz a las canciones que dejó inéditas el hijo de Maribel Guardia?

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