¡La pesadilla de todos! Mujer fue al médico para que le sacarán una cucaracha del oído

Una cucaracha es un insecto que muchos hemos visto por las calles o en ciertas cocinas, pero es un animal que nadie desea observar por su terrible aspecto. Una mujer en sus redes sociales compartió cómo fue su experiencia al acudir al médico por tener el bicho en el oído.

¿Puede sobrevivir una cucaracha sin cabeza? Descubre este y más datos. [VIDEO] Alejandra Carvajal nos contó datos muy interesantes sobre las cucarachas junto a un especialista, donde nos platican si es que pueden sobrevivir sin cabeza.

Convirtiendo en realidad la pesadilla de todos. A continuación te diremos qué fue lo que ocurrió y la experiencia que vivió la joven al respecto. Prepárate, seguramente el relato y las imágenes de los hechos te helarán la piel.

¿Qué pasa si una cucaracha se mete en tu odio?

Caro Segura (@carolinaseguramamide4), en su cuenta de TikTok y mediante una serie de fotografías, relata su experiencia al tener una cucaracha en el oído. En las imágenes la vemos sentada en la sala de espera de un centro de salud, llevando una sudadera negra y unas chanclas, explicando que tomó lo que encontró para salir de emergencia de su casa.

Al entrar al consultorio del médico, examinaron la zona, momento en que ambos intercambiaron palabras para mencionar que le tenían miedo a dichos insectos. Al final, logran sacar al enorme espécimen muerto, logrando salir a las 6 de la mañana del centro de salud.

Dentro de su experiencia explica que en su hogar fumigaban bastante puesto que a un lado había un taller mecánico. Hasta que esa noche, sintió que algo entró a su oreja, y por más que intentó sacarla era imposible, provocando un dolor y sonidos terribles. Ante la desesperación, a las 4 de la mañana fue al doctor, donde tuvo que ser atendida por especialistas.

Aunque al sacarla sintió molestias, para ella también llegó mucho alivio, ya que no tenía al espécimen en su interior, además de que no se presentaron daños mayores en su organismo.

¿Qué hacer si se mete una cucaracha a mi oído?

La doctora Brenda Zúñiga, en su portal, explica que al sentir una cucaracha en la oreja, se vierta agua en el oído afectado y movemos la cabeza hacia los lados, ya que obligamos al insecto a salir con el líquido. También podemos hacer uso de una lámpara para ver dónde se encuentra.

Aun así, la doctora recomienda que acudamos a un médico, en caso de que no salga el insecto, ya que a la larga podría generar problemas significativos. Aunque ya haya salido, sería importante visitar a un especialista para verificar que no haya daños en la audición.