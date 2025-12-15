Exhiben detalles escalofriantes de la muerte de Rob Reiner

Aunque la muerte es algo que en muchos de los casos es repentino, lo ocurrido en el caso de Rob Reiner y su esposa conmocionó al mundo entero por las circunstancias de la muerte. Ante eso, uno de sus allegados confesó que instantes previos a su muerte tuvo una conversación con él. De esto trató la charla entre el cineasta y Eric Idle.

¿Qué habló Rob Reiner con su amigo previo a morir?

Ante la vorágine de los comentarios alrededor del que se presume como asesinato del actor y director de cine y la fotógrafa… el comediante ya indicado dijo que estuvo hablando con Rob cerca de una hora. Esto sucedió en las horas que presumiblemente su hijo los mató. Parece que la tan mencionada charla tuvo como enfoque los planes a futuro que se vieron interrumpidos por una tragedia.

“Rob Reiner era una persona increíble. Hablé con él la noche anterior durante alrededor de una hora. Siempre disfruté de su compañía. Me hablaba de filmar en Stonehenge y de sus pensamientos sobre el futuro. Lo extrañaré. Un hombre muy inteligente, talentoso y considerado. Esto es horrible”.

Es decir, el hombre pensaba en sus trabajos próximos, pues evidentemente no se tenía el plan ni novedades acerca de problemas de salud. Sin embargo, el pasado 14 de diciembre se confirmó su muerte, cuando las autoridades encontraron sus cuerpos sin vida en su residencia de Los Ángeles.

¿Ya hay conclusiones policiales sobre la muerte de Rob Reiner?

Desde los primeros reportes que llegaron desde los Estados Unidos se indicó que los cuerpos de ambas personas tenían lesiones provocadas por arma blanca. Es decir, recibieron puñaladas, las cuales habrían causado su deceso. Ante eso, también se confirmó que Nick Reiner quedó bajo custodia de las autoridades.

Pese a que las investigaciones siguen en curso, distintas informaciones indican que su hijo habría sido el autor o al menos es el principal sospechoso de acabar con la vida de sus padres. Por lo que en estos momentos se está a la espera de la resolución del crimen, mientras la industria llora la forma tan horrible en la que se dio su fallecimiento.