Ana de la Reguera habla sin filtros: “Yo sí he estado con una mujer….”

Ana de la Reguera sorprendió al mundo al hablar sin tapujos de la vez que estuvo con una mujer. La actriz no lo ve como algo escandaloso que debería ocultar, pues ella lo compartió como si hubiera sido una experiencia positiva y reveladora. La confesión ocurrió durante una entrevista, donde la actriz habló de amor, relaciones modernas y autodescubrimiento, en el marco de la promoción de su nueva película Un hombre por semana, que se estrena en enero de 2026.

La confesión de Ana de la Reguera que sorprendió a muchos

Durante dicha entrevista, la conversación fluyó hacia las dinámicas sentimentales que tenemos todos hoy en día gracias a la tecnología y la situación actual, como las apps de citas y las expectativas que se tienen sobre el amor hoy. Fue ahí cuando Ana lanzó la frase que encendió las redes:

Yo sí he estado con una mujer y eso yo se lo recomiendo a todas las mujeres, porque creo que te conoces mucho a ti…

Aunque muchos podrían considerarla una revelación impulsiva, la actriz habló desde la reflexión y la experiencia, dejando claro que no se trató de una etapa confusa, sino de una vivencia consciente y enriquecedora para su vida. “Descubrí una parte de mí que no conocía”, reflexionó la reconocida actriz.

Ana profundizó en lo que significó esa relación a nivel personal. Contó que le permitió descubrir una faceta propia que, antes de esto, ella no tenía identificada: “En mi caso, a mí me salió como una parte masculina que yo no conocía y me encantó…”.

Según lo que explicó, esta experiencia le ayudó a entender mejor quién es, qué quiere y cómo se relaciona con los demás, algo que conecta directamente con los temas que explora su nueva película.

Redes sociales reaccionan: humor, apoyo y debate

Como suele suceder con este tipo de confesiones, la red social X explotó. Algunas cuentas populares compartieron el clip y en sus comentarios los usuarios debatieron y lo tomaron con mucho humor. Algunos otros celebraron que la actriz pudiera hablar de ello sin tabúes, pues en la actualidad falta mucho para que las personas puedan hablar libremente de su sexualidad sin ser juzgados.

Una postura clara sobre amor y libertad personal

Ana de la Reguera también reveló que fue su hermana quien la animó a vivir esa experiencia, algo que hoy ella misma recomienda, pues abrirte a nuevas experiencias sin miedo te puede mostrar lados propios que posiblemente no conocías, lo cual te termina por construir como persona.

