¿Dónde van a enterrar a Abraham Quintanilla, el padre de Selena Quintanilla? Esto se sabe

Abraham Quintanilla , quien fue el padre de la reina del Tex-Mex, Selena Quintanilla, falleció a los 86 años, siendo una noticia que ha sorprendido a todos, ya que nadie esperaba su repentina muerte, en especial considerando que fue parte vital para que su hija se hiciera famosa.

Ante su muerte, han surgido muchas dudas; el público desea saber qué pasará con los restos de la celebridad; en especial quieren saber si se van a enterrar junto a su hija. Es así que te detallaremos todo lo que se sabe al respecto.

¿Cuándo falleció Abraham Quintanilla?

Lamentablemente, el padre de Selena Quintanilla falleció el 13 de diciembre del 2025 en Corpus Christie; hasta el momento no se ha dado a conocer de qué falleció, pero en las redes ya se han difundido rumores al respecto, puesto que había reportes que explicaban que padecía de problemas de diabetes y de la presión.

Por ahora, se sabe que Abraham Quintanilla será velado y enterrado junto a su hija Selena, según información divulgada por Noticias Telemundo, permitiendo que ambos puedan descansar juntos. Se desconoce la fecha exacta en que se llevará a cabo la ceremonia, pero se presume que será durante esta semana.

Aunque era bien sabido que su padre durante muchos años se encargó de controlar las regalías que se obtienen de la cantante, su hermana, Suzette Quintanilla, fue la que estaba a cargo en el tema de producciones, música, museos y más; así lo mencionan en TV y Novelas.

¿Quién anunció la muerte de Abraham Quintanilla?

La noticia sobre la muerte de Abraham Quintanilla fue dada a conocer por su hijo A.B. Quintanilla, quien en sus redes sociales subió una foto de su padre.

Posteriormente al anuncio, subió una foto de Abraham y Selena Quintanilla , explicando que desde la muerte de su hermana ha sido un duelo diario, pero ahora sin su padre, el dolor se vuelve más difícil, resaltando todo el aprendizaje que su padre les dejó. Además, de resaltar que su madre igualmente vivirá un momento difícil al sobrellevar su fallecimiento. Mantente informado para conocer más detalles sobre dónde va a ser enterrado.