Christian Nodal reacciona al inesperado grito que Ángela Aguilar le hizo desde el escenario

Durante el cierre de su gira “Libre Corazón” en Los Ángeles, Estados Unidos, Ángela Aguilar lanzó un grito desde el escenario a su esposo Christian Nodal, quien se encontraba en el público, el famoso ”amoooor” logró “incomodar" el intérprete de “Botella tras botella”.

Christian Nodal sabe cómo mantener la calma frente al público, pero esta vez fue imposible que su reacción no pasara desapercibida. Durante una reciente aparición, el cantante fue sorprendido por el ya icónico grito de “amoooor” lanzado por Ángela Aguilar, provocando una sonrisa inmediata y un gesto que muchos interpretaron como nervios.

¿Cómo reaccionó Nodal al grito de Ángela Aguilar?

Las cámaras captaron a Nodal visiblemente relajado, volteando con una expresión entre risa y resignación cariñosa, una reacción breve pero suficiente para que las redes sociales hicieran lo suyo. En cuestión de minutos, el clip comenzó a circular acompañado de comentarios que iban desde “ya nos confirmó todo” hasta “esa sonrisa no se finge”.

Aunque ninguno de los dos hizo declaraciones en el momento, el gesto de Nodal ha dividido las opiniones de público ya que unos dicen que es una señal de incomodidad, mientras que otros indican que es una señal clara de la cercanía que mantienen, lo cierto es que se sigue alimentando nuevamente la conversación sobre su relación, que desde hace meses no deja de generar titulares.

¿Por qué el grito de “amaaaar” se volvió tan famoso?

El famoso “amaaarr” de Ángela Aguilar se convirtió en un fenómeno viral luego de que la artista grabara un video como agradecimiento por resultar ganadora en los “Premios Juventud” de 2024, debido a que se encontraba en su boda con Nodal no pudo ir a recibir el premio así que mandó un agradecimiento virtual.

En las imágenes se muestra como ella lanza el famoso “yo gane” y unos momentos después el sonorense se le acerca y ella lanza el “amaaaaaar” esta expresión rápidamente se transformó en meme, audio viral y referencia constante en TikTok.

Desde entonces, cada vez que Ángela repite el grito, el público está atento a la reacción de Nodal, convirtiendo el momento en una especie de tradición no oficial que los fans esperan, analizan y viralizan.