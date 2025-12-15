Exatlón México | Así fue la triste despedida de Rosique para Heber tras su salida de la novena temporada

La novena temporada de Exatlón México vivió uno de sus momentos más sensibles tras la salida de Heber Gallegos de la novena temporada, despedida que no provocó una gran cantidad de reacciones, pues la salida conmovió a sus compañeros, a los fanáticos de la novena temporada y, por supuesto, a Rosique, quien, cargado de respeto, agradeció el esfuerzo del atleta y le deseó un gran camino por delante frente a la difícil situación que enfrenta junto a su esposa.

Las palabras de Rosique que marcaron el adiós

Rosique abrió su discurso con la frase “La gloria no se busca, la gloria te encuentra cuando estás preparado para sufrir”, atribuida al exfutbolista Sergio Goycochea y con la que selló la salida de Heber de la novena temporada de Exatlón México, no sin antes reconocer la pasión y entrega de una parte fundamental del Equipo Rojo.

Del mismo modo, “La Máxima Autoridad” subrayó que el verdadero triunfo no siempre se mide en medallas o victorias, sino en reconocer y priorizar lo verdaderamente importante, “Con ese mensaje quiero cerrar este ciclo y agradecer al hombre que hoy emprende el camino para casa”, expresó, visiblemente conmovido.

La razón detrás de su salida: ¿Por qué se fue Heber de la novena temporada?

A pesar de lo ocurrido dentro del Duelo de Eliminación en el que Heber se vio obligado a salir de la competencia, Rosique también señaló que su salida coincide con problemas familiares que enfrenta el atleta y la salud de su esposa. Heber se tomó un momento para hablar sobre la situación y puntualizó que “siempre es difícil separarme de mi esposa; lamentablemente, no está bien de salud, y cada vez que me alejo se complica, pero ya voy de regreso”. Con estas palabras, Heber deja en claro que su regreso a casa podría ser en un buen momento.

Del mismo modo, Heber agradeció el apoyo recibido por todo su equipo y los seguidores de la novena temporada, dejando entrever aquellas historias que forman parte del lado humano de los atletas, historias que no siempre son visibles frente a los reflectores, pero que forman parte de la historia personal y desempeño de los atletas.