Al Extremo | Programa 14 de febrero del 2026
No te pierdas la transmisión de hoy 14 de febrero porque Al Extremo se pone más romántico que nunca sin olvidar nuestra imperdibles secciones.
Sorpresa en el foro de Al Extremo, nuestros televidentes nos expresan cómo celebran este día de San Valentín, además, el chef Rahmar Villegas nos enseña a prepara unas deliciosas gorditas en forma de corazón ideales para esta fecha y compartir en familia, amigos y pareja. Además la Bruja Zulema revela los mejores rituales y consejos para aquellos que han presentado problemas en el amor.