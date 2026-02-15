Al Extremo | Programa 14 de febrero del 2026

Sorpresa en el foro de Al Extremo, nuestros televidentes nos expresan cómo celebran este día de San Valentín, además, el chef Rahmar Villegas nos enseña a prepara unas deliciosas gorditas en forma de corazón ideales para esta fecha y compartir en familia, amigos y pareja. Además la Bruja Zulema revela los mejores rituales y consejos para aquellos que han presentado problemas en el amor.