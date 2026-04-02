La Última Cena: Así se vivió el día anterior a la crucificción de Jesús

Alejandra Carvajal nos presenta este Jueves Santo un reportaje para conocer todo sobre La Última Cena. El padre José de Jesús Aguilar menciona que Cristo celebró la cena de pascua un día antes de que todos los judíos lo hicieran, esa noche hubo cantos y salmos. En la cena con todos los apóstoles no había cordero para comer ya que Cristo estaba presente por lo que dijo “Este es el cordero, soy yo, toman y coman este cordero”. Por otro lado, de acuerdo con el evangelio de Juan, Jesús lavó los pies de sus discípulos. El lugar donde fue la Última Cena aún existe y las personas lo pueden visitar.