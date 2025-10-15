Al Extremo | Programa 15 de octubre del 2025

Revive el programa del 15 de octubre 2025 de Al Extremo: ‘El Diablo’ reportó lo del hombre que cayó desde lo alto en la Morelos, las marquesitas que presumió Rahmar en La pura sabrosura, lo de Manola y Bea en Ordeñando el Chisme de La Granja VIP, las hilarantes confesiones a Jessy Portillo y mucho más. ¡Al Extremo!