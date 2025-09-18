Al Extremo | Programa 18 de septiembre del 2025

Revive el programa del 18 de septiembre 2025 de Al Extremo: ‘ElDiablo’ Becerril reporta el caso del baleado frente a la alcaldía Cuauhtémoc y ‘La Chicuela’ nos presenta el importante anuncio de Carin León y el nuevo tema de La Arrolladora. Además, la celebración del Día Nacional del Nopal con Rahmar en La pura sabrosura y mucho más. ¡Al Extremo!