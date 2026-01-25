Al Extremo | Programa 24 de enero del 2026

En la emisión de este 24 de enero Al Extremo recibió a los conductores de Ventaneando para celebrar sus 30 años al aire y para festejarlos les presentamos imágenes exclusivas y extremas, mientras Irving Caballero se adentra en lo desconocido al visitar un hotel embrujado en busca de lo oculto. La bruja Zulema revela a cada signo del zodiaco su número de la suerte de la semana, y las redes se encienden con el reto viral protagonizado por Aline Hernández, Alex Garza y Ramhar Villegas.