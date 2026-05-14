Resiliente ¿yo?: Así surgió la nueva obra de Carlos Villanueva, donde se enfrentan la emoción y la razón

¿Qué pasaría si la emoción y la razón tuvieran una discusión? Ismael Zhu platicó con el productor Carlos Villanueva sobre ‘Resiliente ¿yo?’, su nueva obra de teatro donde combina actuación con inteligencia artificial para tratar temas actuales, que nos aquejan a diario. Entre otras cosas, Carlos Villanueva nos platicó cómo y en qué condiciones surgió la temática de la prometedora puesta en escena. ¡No pierdas detalle!