FUERTE accidente vehicular en Periférico: El Diablo Becerril reportó sobre un percance en la zona sur de la Ciudad de México
Jorge El Diablo Becerril reportó un fuerte accidente en la zona sur de la Ciudad de México que dejó a varias personas heridas.
Además de los jóvenes accidentados, un vehículo más se “llevó" a elementos oficiales, dejando momentos de tensión sobre la escena del accidente vehicular. Esto fue lo que El Diablo Becerril reportó en Periférico cruce con El Zapote, en la zona sur de la Ciudad de México.