Alicia Villarreal habló con La Chicuela sobre su presentación en el Auditorio Nacional como parte de su gira ‘Bendita Locura’
Alicia Villarreal compartió en exclusiva sobre lo que será esta nueva gira ‘Bendita Locura’ y los duetos que vendrán en su próxima disco.
La Chicuela habló con Alicia Villarreal, una de las figuras más grandes de la música regional mexicana. Conocimos los primeros detalles de su gira actual ‘Bendita Locura’, además de lo que nos espera en su nuevo disco con algunos grandes duetos y sobre su estatus legal con su exesposo.