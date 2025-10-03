Al Extremo | Programa 3 de octubre del 2025

Revive el programa del 3 de octubre 2025 de Al Extremo: ‘El Diablo’ Becerril nos cuenta del cuerpo que encontraron flotando en un río de Cuautitlán Izcalli, Rahmar se lanzó a Milpa Alta, donde buscan romper un récord en la Feria del Mole, lo que le contaron a Jessy Portillo y mucho más. ¡Al Extremo!