Al Extremo | Programa 30 de septiembre del 2025

Revive el programa del 30 de septiembre 2025 de Al Extremo: ‘El Diablo’ Becerril reporta la tragedia alrededor del estilista que asesinaron en Masaryk, en la zona de Polanco; Rahmar Villegas nos presume los mariscos que curan cualquier mal, Jessy Portillo nos regaló momentos hilarantes y mucho más. ¡Al extremo!