Al Extremo | Programa 4 de septiembre del 2025

Revive el programa del 4 de septiembre 2025 de Al Extremo: ‘El Diablo’ reporta un impactante siniestro en Chalco, Rahmar presumió la pozobirria, ‘La Chicuela’ entrevistó a ‘El Fantasma’ y Jessy Portillo escuchó hilarantes confesiones.

Además, el estreno mundial del tema oficial de La Granja VIP y mucho más. ¡Al Extremo!