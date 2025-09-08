Ella es Rosa Venus, joven que se hizo viral por su baile de denuncia

Los movimientos feministas han demostrado tener diferentes maneras de exponer las denuncias contra los feminicidios y los reclamos por justicia para las mujeres. En 2019, una joven llamada Daniela del Río se hizo viral al realizar una coreografía en medio de una protesta y, ahora, vuelve a estar en primera plana por su faceta como cantante y actriz y por su nombre artístico: Rosa Venus.

Daniela del Río reúne cerca de 16 mil seguidores en sus redes sociales en donde se define como artista. Su nombre tal vez poco se conocía pero su rostro corría con otra suerte luego de que se viralizara un video en donde lleva a cabo un baile de denuncia. Ahora, se presenta como Rosa Venus.

¿Quién es Daniela del Río, hoy conocida como Rosa Venus?

Daniela del Río es una joven que en el año 2019 protagonizó un momento muy particular en medio de una protesta de mujeres ante el incremento en los casos de violencia de género y feminicidios.

“Bailo por todas las que ya no están y por todas las que sufrieron. Bailo porque ustedes no hacen nada”, fueron las palabras que Daniela del Río expresó mientras desarrolló una coreografía estilo vogue. Su forma de reclamo rápidamente ganó las redes sociales y su performance y rostro llegaron a varios países de Latinoamérica.

¿A qué se dedica actualmente Rosa Venus?

Aunque ya pasaron seis años del baile con el que Daniela del Río se hizo viral, su rostro sigue estando presente en las redes sociales pero ahora bajo el nombre artístico Rosa Venus. Y es que la joven se ha convertido en cantante y actriz, por lo que en sus redes sociales se destacan posteos relacionados a todo lo que realiza.

Con sonidos urbanos y de pop alternativo, Rosa Venus instala en la sociedad canciones que tienen como temas al amor, la feminidad y la sensualidad. A sus 30 años de edad, Daniela del Río ha logrado dejar atrás a quienes toman aquella protesta para burlarse de ella y se aferró a quienes enaltecieron su forma de expresarse.

Ahora, Rosa Venus sigue creciendo como una figura pública con un fandom que no deja de crecer en plataformas como Instagram, Spotify y YouTube.