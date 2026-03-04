Día Mundial de la Obesidad: qué daños causa en las personas que la padecen
La obesidad es una enfermedad grave que afecta la salud e incluso puede ser causada por efectos psicológicos
Alejandra Carvajal nos presenta un reportaje sobre la obesidad en el que la doctora Rosa María explica que la obesidad puede provocar hipotiroidismo y alteración en el cortisol. La especialista menciona que la grasa también se puede ir al músculo o al hígado, lo que afecta gravemente y genera resistencia a la insulina.