Así quedó el rostro de la influencer que se quemó por hacer un trend viral

Las fiestas de cumpleaños son eventos de mucha alegría y felicidad. Pero eso no fue lo que vivió una influencer , quien por hacer un trend viral se quemó el rostro, situación que durante varios momentos generó gran impacto y temor entre los asistentes.

¡Intercambio de regalos en La Granja VIP! ¿Todos recibirán regalo? Estas son las reglas

Aunque ahora se encuentra bien y con algunas quemaduras, ha decidido contar su experiencia y la forma en que ocurrieron los hechos. Esto fue lo que comentó la joven y así se encuentra en estos momentos.

¿Qué le pasó a la influencer?

La explicación se subió en la cuenta de lapatrona.podcast, en el que Arlen Hernández explica que había visto un video de una joven donde le sopla a su pastel y se hace una flama muy intensa, un trend viral que se ha hecho muy popular entre los jóvenes.

Ella, al verlo, decidió intentarlo, por lo que hizo varios ensayos para no equivocarse. Pero cuando llegó el gran día, la primera vez que lo realizó no quedó como ella quería. Al segundo intento, la influencer lo hizo de otra forma, provocando que la flama subiera directamente a su rostro.

Aunque fueron segundos, eso provocó que obtuviera quemaduras de primer y segundo grado; además, se quemó sus pestañas y cejas, situación que ha sorprendido a todos por la rapidez en que ocurrieron los hechos y los efectos negativos que tuvo en ella.

¿Cuál fue la lección del accidente?

Podemos ver en el rostro de la influencer algunas cicatrices de la intensa quemadura; por suerte, dicha situación no generó peores situaciones. La creadora de contenido hace un llamado al público, pidiéndoles que siempre pidan el apoyo de expertos y que no se expongan a situaciones así.

Es una realidad que en las redes sociales los jóvenes pueden hacer un trend viral para hacerse virales, pero no suelen considerar las implicaciones que puede generar su realización, desde poner en riesgo su bienestar y su vida. Por suerte, la joven solamente se quemó y recibió atención médica inmediatamente.