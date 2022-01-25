VIDEO: Captan a Alfredo Adame en pelea callejera contra una familia.

Alfredo Adame dio de qué hablar entre el público mexicano y no precisamente por sus recientes proyectos profesionales, sino por protagonizar su primera polémica de 2022.

Alfredo Adame intentó golpear a una mujer… pic.twitter.com/4v0hNBFdQZ — Lo + viral (@VideosVirales69) January 25, 2022

Usuarios de las redes sociales compartieron videos donde el conductor bajó de su automóvil furioso para golpear la puerta de otro auto.

Con la camisa desabotonada y gritos, el conductor reclamó a una familia que tampoco dudó en retar a Alfredo Adame en plena vía pública.

Una joven con el cabello teñido, un hombre y hasta una niña enfrentaron al presentador con gritos, quien exigió hasta el cansancio la devolución de su celular.

“¡Dame mi celular!”, gritó el presentador quien cayó al piso tras recibir golpes de la mujer y el hombre.

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Usuarios de las redes sociales crean memes de Alfredo Adame

El nombre de Alfredo Adame se volvió tendencias en las redes sociales, pues los internautas cuestionaron sus habilidades para pelear tras asegurar ser “cinta negra”.

En su momento, el exconductor de matutinos pactó una pelea con Carlos Trejo, evento que nunca se llevó a cabo.

En aquella conferencia de prensa previa a la pelea, Alfredo Adame recibió un golpe en el rostro con una botella de agua por parte del escritor de Cañitas.

Carlos Trejo viendo como se madrearon a Alfredo Adame: pic.twitter.com/Cbt3T7W4Te — Chema Mendoza (@chemxmendoza) January 25, 2022

En pleno 2022, Alfredo Adame volvió a acaparar los titulares de la prensa y la atención de los usuarios de las plataformas digitales.

“¿No que Alfredo Adame era cinta negra?”, “Una vez más Alfredo Adame haciendo de las suyas” y “Mi México mágico”, fueron algunos comentarios por parte de hombres y mujeres de internet.

Llamó la atención una menor de edad en la pelea, quien en los primeros minutos del video, también intentó golpear al conductor.

“Tres años estudiando artes marciales para que una niña de 9 años te venga a pegar”, escribió otro sujeto en Twitter.

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