La Granja VIP: ¿Quieres mandar un mensaje a tu GRANJERO FAVORITO? ¡Así puedes animarlo a llegar a la Gran Final!

¡Al fin! Tras 10 semanas de competencia, momentos de verdadera tensión, y una que otra pelea, este domingo es la Gran Final de La Granja VIP, el reality show en el que un grupo selecto de celebridades se atrevieron a decirle adiós a una vida de lujos y glamour para sumergirse 24/7 en tareas del campo. De los 16 granjeros que ingresaron a la competencia el pasado 12 de octubre, solo seis llegaron a la recta final. Por ello, y para subir los ánimos de los granjeros previo al gran día, TÚ PUEDES mandar un mensaje de apoyo a CADA UNO.

Manda un mensaje a tu GRANJERO FAVORITO y anímalos a llegar a la Gran Final de La Granja VIP: ¡Sigue estos pasos!

Los granjeros llevan aislados más de 60 días, por lo que contar con un mensaje de aliento puede ser clave en su desempeño previo a la Gran Final. Dicho esto, ¿te gustaría enviar un saludo o dedicar algunas palabras de ánimo a TU GRANJERO FAVORITO? Si tu respuesta es sí, la tarea es bastante sencilla, ¡sólo llena el siguiente formulario y mantente atento a la programación de La Granja VIP!

¿Qué participantes continúan en la competencia?

Los concursantes que continúan dentro de la Granja VIP durante esta recta final son:

Alfredo Adame

Eleazar Gómez

Alberto del Río, “El Patrón”

César Doroteo, “Teo”

Kim Shantal

La Bea

Gran Final de La Granja VIP: ¿Cómo votar por tu concursante favorito?

En este punto del juego, la VOTACIÓN en CRUCIAL. De los seis granjeros que siguen dentro de la competencia, sólo cinco lograrán llegar a la Gran Final. Para votar por tu participante favorito, ingresa al apartado de votaciones en el sitio web oficial de La Granja VIP . Si lo prefieres, también puedes votar a través de la app móvil de TV Azteca. Lo único que tienes que hacer es seleccionar al granjero de tu preferencia y dar click en “votar”. El último eliminado se dará a conocer en la transmisión en vivo de este viernes, 19 de diciembre.

¿Cuándo es la Gran Final de La Granja VIP? Hora y cómo ver

La Gran Final de La Granja VIP se llevará a cabo este domingo, 21 de diciembre, en punto de las 8:00 p.m. y podrás seguirla, completamente en vivo, a través de la señal de Azteca UNO. También puedes sintonizarla en la app de TV Azteca En Vivo y en el sitio web oficial de La Granja VIP, según tu preferencia.