¡Así se definirán a los dos primeros FINALISTAS de La Granja VIP! Adal Ramones explica dinámicas
Esta semana final de La Granja VIP estará marcada por los duelos entre rivales... ¡y amigas!
La Granja VIP tendrá una semana final marcada por dos actividades que serán determinantes para ver quién se acercará a la gloria de la temporada 2025 y quién subirá a la temida placa de nominación... ¡tenemos los nervios de punta!
¿Cómo se definirán a los primeros FINALISTAS de La Granja VIP?
En la Gala de este martes 16 de diciembre, Adal Ramones detalló que hoy y el miércoles 17 tendrán lugar ¡dos duelos! que serán muy importantes para definir el rumbo de La Granja VIP : los ganadores irán a la Final de forma directa, mientras que los perdedores quedarán nominados.
"Desde ayer por la noche, nuestro querido público comenzó a votar para definir los duelos de esta semana, se realizará el primer duelo y de ahí saldrá el tercer nominado que se unirá a Eleazar y 'El Patrón'; y el primer granjero que llegará a la Final pues también se define hoy", explicó el conductor.
"Mañana se va a realizar el segundo duelo, que también el público escogió quién con quién, y de ahí el que pierda será el cuarto nominado de la semana y el triunfador será el segundo granjero que llega a la final", declaró Ramones.
Las celebridades se mostraron conformes con estas 2 dinámicas que, por cierto, enfrentarán a las principales integrantes del Team Cacaraqueo ... ¡los ánimos se encenderán seguramente!
¿Qué granjeros combatirán HOY martes 16 y el miércoles 17 de diciembre?
Hace unos minutos, Adal Ramones y Kristal Silva confirmaron en la Gala de hoy martes 16 de diciembre del 2025 que los duelos para definir a los finalistas y nominados de La Granja VIP quedaron así de acuerdo con el número de votos del público:
- MARTES 16 DE DICIEMBRE: Kim Shantal contra La Bea.
- MIÉRCOLES 17 DE DICIEMBRE: Alfredo Adame contra Teo.
¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?
Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!
La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente:
- DOMINGO - LA GALA DE ELIMINACIÓN
- LUNES - COMPETENCIA DEL CAPATAZ
- MARTES - NOMINACIÓN
- MIÉRCOLES - ASAMBLEA
- JUEVES - SALVACIÓN
- VIERNES - TRAICIÓN