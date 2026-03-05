Día Mundial de la Audición: Razones por las que se pierde el sentido auditivo

Alejandra Carvajal nos presenta un reportaje para conocer todo sobre la pérdida de la audición. Las causas por las que se puede perder este sentido es por un tapon de cerumen, un golpe o perforación en el tímpano e incluso por haber entrado al agua. La pérdida auditiva puede generar dolor. Por otro lado, escuchar música a altos niveles de volumen puede hacer que se pierda la audición a largo plazo. Es importante acudir con el médico especialista para revisar si hay problemas auditivos y tratarlo de forma profesional.