Los mejores tacos al carbón en el Mercado Jamaica

El Chef Rahmar nos lleva hasta el Mercado de Jamaica para conocer los mejores tacos al carbón. Hay de gran variedad como costilla, arrachera, chorizo argentino, chistorra, pollo, suadero y pastor. Por otro lado, el lugar cuenta con una barra de guarniciones como papas, frijoles, nopales y deliciosas salsas. El precio de cada taco es de $35 a $40 pesos.