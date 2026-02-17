VIDEO: Captan a dos therians jugando en México; las imágenes levantan fuertes alarmas en redes sociales

Los therians ya no solo se encuentran en memes o imágenes del internet; ya son un caso real que está cobrando cada vez más fuerza en México ya que recientemente se viralizó un video de una pareja en México; en el Parque Las Riberas en Culiacán, Sinaloa.

¿Qué hacía la pareja de therians en México?

En el video que ya circula en redes sociales, el cuál está generando una serie de opiniones divididas, se puede observar a una pareja de therians corriendo por un parque en Sinaloa. En las imágenes se puede ver que ambos llevan puesta una máscara, saltan y corren como si fueran animales.

El video está generando una serie de comentarios divididos ya que para algunas personas esto no es malo, ya que son solo jóvenes divirtiéndose en áreas verdes sin hacer ningún tipo de mal, otras personas comentan que esto es una simple moda mientras que otras personas consideran que este tipo de acciones representan un problema de salud mental y considerarse therian es una consecuencia de ello. A pesar de la polaridad de opiniones el fenómeno cada vez tiene un alcance mayor ya que recientemente se anunció una supuesta reunión de therians en México.

¿Cuándo será la reunión de therians en México?

En redes sociales comenzó a hacerse viral una supuesta reunión de therians en México, específicamente en Parque Fundidora, en Monterrey. Todo comenzó con la circulación de una invitación en redes sociales con un código QR, misma en la que se dice que habrá diversas actividades, música y comida. Este supuesto evento tiene previsto llevarse a cabo el 22 de febrero. Sin embargo, hasta el momento ninguna de esta información es oficial ya que el Parque no ha dado a conocer ningún comunicado.

¿Qué son los therians?

Este tema no es nuevo, sin embargo ha vuelto a generar polémica y se ha viralizado una vez más. El término de la palabra proviene del griego “theriántropo” lo que integra la palabra bestia y hombre. Las personas que se identifican como therians adoptan comportamientos animales (corren en cuatro patas, ladran) ya que se identifican como uno; ya sea de forma espiritual o psicológica.

Esto sin duda ha generado una polémica a nivel social ya que hay personas que no consideran algo malo este fenómeno mientras que para otras personas esto es sinónimo de una salud mental en mal estado y han criticado duramente este suceso, mismo que inició en los años dos mil.