Dan en adopción a therian de 42 años: “Es un hombre normal que dedica 11 horas a ser dálmata”

Recientemente se volvió viral el caso del señor Pablo, una persona que se identifica therian; específicamente como un dálmata acuarela y mismo que adopta acciones de perro. Sin embargo, ha sido dado en adopción.

¿Quién es Pablo, el hombre que se identifica como therian?

Pablo es un hombre de 42 años de edad, de acuerdo con el creador de contenido Carlos Name, el hombre lleva dos años identificándose como un therian. Es originario de “Rosario”, Argentina. Sin embargo, dejó su país para venir a México. El influencer relató en un video que compartió en sus redes sociales que Pablo lleva una dieta de animal, incluso mostró como en su cocina hay costales de croquetas. De igual forma dijo que su cuidadora le expresó que Pablo tiene una sensación de control, calma y fuerza cuando adopta su personalidad de animal, incluso mencionó que está postura la adopta para enfrentar la soledad.

Uno de los aspectos más importantes que Carlos Name mencionó es que Pablo es un profesionista; es decir, tiene una vida aparentemente normal cuando no es un therian, tiene responsabilidades en un trabajo.

¿Por qué Pablo (un therian) está en adopción?

De acuerdo con Carlos Name, Pablo está en adopción porque necesita cuidados “muy especiales”, reiteró que el hombre; a pesar de ser una persona con responsabilidades, dedica once horas de su vida a ser un dálmata. Sin embargo, su cuidadora ya no puede hacerse cargo de él en el horario que Pablo adopta su comportamiento animal. Aclaró que “es muy peligroso” dejarlo solo ya que se pueda escapar o algunas personas le puedan hacer daño ya que están comenzando a soltar a sus perros como pitbull y pastores alemanes, mismos que pueden representar un peligro para Pablo.

Hasta el momento se sabe que Pablo “es muy limpio” ya que tiene varios cambios de piel . Sin embargo se busca quién lo cuide, incluso los papeles para este proceso están disponibles.

Sin duda, este tema ha generado opiniones divididas en redes sociales ya que para algunas personas esto no debería representar motivos de burla, memes, desprecio e incluso odio mientras que otras personas cuestionan este tipo de comportamientos y argumentan que es un problema de salud mental.

Y tú, ¿adoptarías a un therian?