Terrible hallazgo en el Río de los Remedios; la historia de hoy de “El Diablo” Becerril

En los límites de la Gustavo A. Madero y Ecatepec, llamó la atención un misterioso bulto. ‘El Diablo’ Becerril se presentó con cámaras y micrófonos y se enteró que el objeto en cuestión era una bolsa con una historia trágica; todo sucedió por la zona de Río de los Remedios. Algunos curiosos aseguran que seguido encuentran este tipo de situaciones. Nadie identificó a la víctima.