Nace Mateo, el hijo de Uriel Estrada, conductor de Al Extremo

Este 23 de abril de 2026 se anunció en el programa en vivo de Al Extremo el nacimiento de Mateo, el hijo de Uriel Estrada y Paloma Sánchez. A través de una llamada la pareja compartió detalles exclusivos ya que el bebé nació a las 12:00 am, muy bien de salud y peso 3 kilos con 200 gramos. Uriel comentó que su familia se encuentra muy felíz por la llegada de Mateo y Paloma mencionó que el bebé tiene un gran parecido a Uriel.