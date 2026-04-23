Inyecciones para adelgazar: Problemas que pueden generar en el cuerpo

Alejandra Carvajal nos presenta un reportaje sobre los medicamentos GLP1 en donde la especialista en nutrición Verónica Campuzano explica que este ayuda en el tratamiento de diabetes, pero el problema inicia si se usa para bajar grasa. Por otro lado, Alejandra Carvajal explica que estas inyecciones generan efectos cerebrales ya que se disminuyen los antojos, sin embargo la especialista advierte que esto puede ser dañino.