Entrevista con la Arrolladora Banda El Limón: Detalles de su próxima colaboración

Blanca Martínez “La Chicuela” habló en exclusiva con los integrantes de la agrupación para conocer noticias exclusivas. Julio Haro, vocalista de la banda, habló sobre su cirugía de cuerdas vocales. Por otro lado, los artistas hablaron sobre una colaboración próxima, la cual será un trio, aunque no revelaron de quiénes se trata.