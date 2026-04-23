Mujer sufre fuerte accidente en la Colonia Tacubaya sobre Periférico

El Diablo Becerril nos narra dos hechos que sucedieron en la Ciudad de México. El primero sobre una amenaza de tiroteo en una escuela secundaria ubicada en la Alcaldía Álvaro Obregón aunque por fortuna no ocurrió nada. Las autoridades han hecho revisiones de mochila y han tomado precauciones. El segundo en el que una barra de metal provocó que una mujer que viajaba en su moto sobre Periférico saliera volando, tuvo una fractura y fue transladada a un hospital para recibir atención médica.