VIDEO | ¿Castigo ejemplar? Madre obliga a su hijo a destruir su PlayStation 5 y se vuelve viral

Una madre y su hijo se volvieron virales y el centro de la discusión en redes sociales luego de que el menor de 14 años fuera obligado. Por su madre, a destruir su PlayStation 5 como castigo. Todo ocurrió hace unos días y el video se viralizó luego de que se difundió en plataformas como X, donde miles de personas han reaccionado ante esta polémica decisión. De acuerdo con la madre, la decisión fue tomada después de que el chico fuera sorprendido maltratando a la mascota de la familia, lo que de inmediato llevó a la madre a poner un castigo ejemplar.

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Video viral de madre que castiga a su hijo con su PlayStation 5

El clip no tardó en convertirse en un video viral dentro de las redes. Las imágenes son claras y no se da un contexto, pero vemos al chico rompiendo su consola PlayStation 5 al lanzarla repetidas veces contra el suelo. La escena está siendo grabada por su madre, quien le pide que lo haga una y otra vez “de la misma forma en la que lo hizo con el gato de la familia”.

🔴 | Una madre obligó a su hijo de 14 años a destruir su PlayStation 5 contra el suelo después de descubrir que maltrataba al gato de la familia. El video se ha vuelto viral. pic.twitter.com/fDyJ3YtiW2 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) April 29, 2026

¿Por qué fue castigado el niño?

De acuerdo con la información difundida y lo que la misma madre menciona en el video, se le castiga por haber maltratado cruelmente al gato de la familia. Aparentemente, el menor lanzó fuertemente al gato contra el suelo, pues le pide que lo lance de la misma forma hasta que este se destruya por completo. La mayoría de las personas ha aplaudido el castigo; sin embargo, algunos piensan que el compartirlo en redes sociales fue excesivo.

¿Cuánto cuesta una PS5 hoy?

Una consola PS5 puede salir a diferentes precios, pues depende de la capacidad de la consola, los juegos que incluya, entre otras cosas. Por ejemplo, la PlayStation 5 de 825 GB con dos juegos sale en Elektra y ronda los 12,369 pesos mexicanos.