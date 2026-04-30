¿Se le salió un gas a Toñita? Así lo revelaría un video

Uno de los momentos más particulares de los tiempos recientes le ocurrió a Toñita, quien según los usuarios, dejó salir un gas a mitad de entrevista. Parece que algunos usuarios comenzaron con la reproducción del clip para posteriormente ser confirmado por la cuenta de La Tía Sandra, quien evidenció a la artista ante un momento que se está viralizando.

¿Es cierto que a Toñita se le salió un gas?

La cantante ha tenido algunas polémicas recientes alrededor del fallecimiento de su padre, donde incluso acusó a la nueva pareja del señor de ser parte del acontecimiento. Sin embargo, en el espacio digital se está compartiendo de manera masiva el clip, pues resulta bastante particular la manera tan enfática como se percibe el gas a mitad de entrevista.

Y parte de la viralidad se dio por parte de la oficialización de veracidad de parte de La Tía Sandra, quien hizo una investigación para saber si era edición o completamente natural. “Antes de compartirlo, entré a verificar el clip original para descartar edición o uso de IA: el incidente sí ocurrió tal cual. Incluso en Youtube la espontaneidad no siempre avisa… y a veces se escucha”.

Ante eso, los usuarios en redes sociales no paran de comentar y compartir el incidente. Y es que parte del argumento de la cuenta de chismes es que si uno va al canal de YouTube de la entrevista… se escucha claramente. Ante eso, Toñita no ha comentado nada respecto a este momento que le ha dado viralidad.

🚨 IMÁGENES SENSIBLES | accidente de la cantante TOÑITA quedó grabado 💨



Antes de compartirlo, entré a verificar el clip original para descartar edición o uso de IA: el incidente sí ocurrió tal cual.



Un recordatorio de que, detrás de las luces, la naturaleza humana no conoce de… pic.twitter.com/oZBHciyeJr — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) April 29, 2026

¿A qué se dedica Toñita en pleno 2026?

Toñita es una de las primeras participantes de La Academia, situación que le permitió hacer carrera en el mundo musical. Sin embargo, algunos le perdieron el rastro en los años recientes, aunque sigue lanzando música. En los últimos tiempos ha regresado a la que fue su casa para participar en los programas del Exatlón, lamentablemente en la primera oportunidad tuvo que dejar el reality por lesión y en el segundo turno no tuvo la suerte deseada. Y justo ahora muchos esperan que salga a comentar algo sobre su incidente.