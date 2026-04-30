5 prendas indispensables para sobrevivir al calor en el puente y disfrutarlo al máximo

La sensación de claro se hace cada vez más presente y este último fin de semana y de puente en México no será la diferencia, por ello ahora te contaremos sobre 5 prendas indispensables con las que podrás sobrevivir al intenso calor que se puede sentir previo al puente vacacional.

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5 prendas que te ayudarán a combatir la sensación de calor

En las últimas horas México se encuentra bajo los efectos de una intensa onda de calor la cual de acuerdo con reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) nacionales, afectará a por lo menos 23 estados de la república, en donde ya se han comenzado a reportar temperaturas superiores a los 45 grados. Ahora te contamos sobre 5 prendas que te ayudarán a combatir la sensación de calor.

Camisetas básicas de algodón

Una camiseta que sea 100 porciento algodón, no solo es suave y ligera, sino que propicia que tu cuerpo respire lo que permite reducir la sensación de calor. Si utilizas este tipo de prendas un poco holgadas mejorarás la movilidad evitando que se pegue a la piel.

Camisetas básicas de algodón|Pexels

Faldas largas o holgadas

La época de claro es perfecta para utilizar aquellas faldas con un toque acampanado o de abertura expuesta, las cuales ayudan al cuerpo a respirar. Este tipo de faldas además aporta feminidad y elegancia.

Faldas largas o holgadas|Imagen de Canva

Jumpsuits ligeros

Este tipo de prendas ayudan a mantener el cuerpo fresco, pero si buscas mayor comodidad apuesta por opciones holgadas y telas como el algodón o rayón. Esta es una prenda versátil y práctica.

Jumpsuits ligeros|Pexels

Camisas de lino

El lino es ideal para las temporadas de calor, ya que propicia una excelente circulación del aire, además de que ayuda a absorber la humedad manteniendo el cuerpo fresco. Dependiendo de la forma y color este tipo de prendas se vuelve en una opción versátil y elegante.

Camisas de lino|Pexels

Pantalones chinos ligeros

Estas prendas son una opción ideal para las temporadas de calor, gracias a la mezcla de algodón que contienen. Este tipo de prendas suelen ser holgadas y cómodas, lo que permite que la piel respire y permita una fresca transpiración.

Pantalones chinos ligeros

Ola de calor en México

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en los próximos días, México atraviesa una intensa temporada de calor en al menos 23 estados de la República. Dentro de los estados más afectados están Guerrero, San Luis Potosí y Querétaro.