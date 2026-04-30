5 prendas indispensables para sobrevivir al calor en el puente y disfrutarlo al máximo
El calor no arruina tu plan si sabes qué llevar en tu maleta durante la temporada de calor.
La sensación de claro se hace cada vez más presente y este último fin de semana y de puente en México no será la diferencia, por ello ahora te contaremos sobre 5 prendas indispensables con las que podrás sobrevivir al intenso calor que se puede sentir previo al puente vacacional.
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5 prendas que te ayudarán a combatir la sensación de calor
En las últimas horas México se encuentra bajo los efectos de una intensa onda de calor la cual de acuerdo con reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) nacionales, afectará a por lo menos 23 estados de la república, en donde ya se han comenzado a reportar temperaturas superiores a los 45 grados. Ahora te contamos sobre 5 prendas que te ayudarán a combatir la sensación de calor.
Camisetas básicas de algodón
Una camiseta que sea 100 porciento algodón, no solo es suave y ligera, sino que propicia que tu cuerpo respire lo que permite reducir la sensación de calor. Si utilizas este tipo de prendas un poco holgadas mejorarás la movilidad evitando que se pegue a la piel.
Faldas largas o holgadas
La época de claro es perfecta para utilizar aquellas faldas con un toque acampanado o de abertura expuesta, las cuales ayudan al cuerpo a respirar. Este tipo de faldas además aporta feminidad y elegancia.
Jumpsuits ligeros
Este tipo de prendas ayudan a mantener el cuerpo fresco, pero si buscas mayor comodidad apuesta por opciones holgadas y telas como el algodón o rayón. Esta es una prenda versátil y práctica.
Camisas de lino
El lino es ideal para las temporadas de calor, ya que propicia una excelente circulación del aire, además de que ayuda a absorber la humedad manteniendo el cuerpo fresco. Dependiendo de la forma y color este tipo de prendas se vuelve en una opción versátil y elegante.
Pantalones chinos ligeros
Estas prendas son una opción ideal para las temporadas de calor, gracias a la mezcla de algodón que contienen. Este tipo de prendas suelen ser holgadas y cómodas, lo que permite que la piel respire y permita una fresca transpiración.
Ola de calor en México
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en los próximos días, México atraviesa una intensa temporada de calor en al menos 23 estados de la República. Dentro de los estados más afectados están Guerrero, San Luis Potosí y Querétaro.