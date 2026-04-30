9 diseños de uñas francesas para el 10 de mayo; adelgazan tus manos y son perfectas para Día de las Madres

¿Estás en busca de un look favorecedor y moderno de manicure para Día de las Madres? A continuación te mostraremos algunos diseños ideales de uñas francesas para el 10 de mayo, que tienen la particularidad de estilizar tus dedos y hacer lucir tus manos más delgadas. Otra ventaja es que cualquiera de las siguientes ideas será fácil de combinar con la ropa que te pongas.

La manicura francesa nunca pasa de moda y ofrece una variedad casi infinita de formas de modernizarse. No solo es elegante, sino también favorecedora.

9 ideas de uñas francesas para 10 de mayo

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1. Con dibujo de hojas

Una clave para lograr que tu manicura francesa adelgace visualmente tus manos, es que la mayor parte de la superficie se pinte de algún color neutro y claro, como los tonos piel; este tipo de tonalidades parece alargar tus dedos. Aquí tenemos un diseño que agrega algunos detalles de dibujos en blanco, presentes solo en una uña para no sobrecargar.

2. Con colores pastel

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En la actualidad, las uñas francesas suelen tener puntas de todos los colores posibles. Por ejemplo, en este diseño se utilizó un tono pastel para cada uña; también se añadió un par de flores para crear un resultado único.

3. Uñas francesas con punta metálica para Día de las Madres

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Puedes experimentar o elegir algo fuera de lo común para las puntas, como esta línea dorada. Mientras mantengas un tono neutro, tienes una ventaja si quieres alargar tus manos.

4. En tono nude

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Si quieres aprovechar al máximo la ilusión óptica que logran las uñas nude, puedes aplicar dos tonos piel ligeramente distintos; el resultado es minimalista, elegante y natural. Una opción muy sofisticada para Día de las Madres.

5. Uñas francesas para el 10 de mayo, con puntitos

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Lo original en este hermoso diseño es que las puntas de color blanco no se definen por una línea curva, sino por un espacio con un patrón de puntitos.

6. Con efecto 'cat eye'

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Si para tus uñas francesas del 10 de mayo quieres un diseño muy original e increíblemente en tendencia, aplica un efecto 'cat eye' en las puntas.

7. Con contraste de color

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Normalmente las uñas francesas no tienen puntas con forma "triangular", por eso este diseño es especial y llamativo. Además tienen un hermoso contraste de color sin dejar de ser favorecedoras para adelgazar tus manos.

8. Con cerezos

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Si te gusta la idea de una manicura francesa con colores pastel pero no quieres mucho contraste, elige un solo tono como el rosa. El toque romántico y delicado lo puede otorgar un dibujo de flores como los cerezos.

9. Con glitter

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Un conjunto de líneas muy delgadas de glitter rosa pueden darle brillo a tu manicure de manera sutil y elegante, perfecta para el 10 de mayo.