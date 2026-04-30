Yuridia confirma concierto en el estadio GNP: descubre fecha, lugar y cómo conseguir boletos

Tras el triunfo que presentó anteriormente en la Plaza de Toros, la cantante Yuridia sorprendió al público y a sus fans al confirmar que se presentará en los próximos meses en uno de los escenarios más importantes de la Ciudad de México como parte de su gira “Las Cartas sobre la mesa”.

Te puede interesar: “Dame el mejor comienzo": Cinthia Aparicio rompe el silencio tras el anuncio de su divorcio de Alexis Ayala

La exacadémica que se ha consolidado como una de las voces femeninas más importantes del país se enfrenta a un nuevo reto profesional al preparar un espectáculo que será el inicio de su tour 2026, el cual recorrerá distintas ciudades del país como León, Querétaro, Mérida y Guadalajara.

¿Dónde será el concierto de Yuridia?

Las artista llegará este 2026 al Estadio GNP el próximo 4 de septiembre del año en curso, su presencia en este recinto es el primero en su carrera, lo cual es un gran reto ambicioso por la magnitud. asimimso, la lleva a convertirse en ser la primera solista mexicana en conquistar este espacio,además, de que contará con dos escenarios, similar tematica como que tuvo Bad Bunny.

De acuerdo con información difundida por la boletera el concierto presenta sola una fecha, sin embargo, fans esperan que se abrán más pues se prevé que será un evento cotizado debido al éxito que ha estado cosechando, así como su pasada presentación que presentó "Sold Out" al reunir a más de 40 mil personas.

¿Cómo conseguir los boletos para ver a Yuidia en el Estadio GNP?

Para poder acudir al concierto de Yuridia en el Estadio GNP Seguros el próximo 4 de septiembre de 2026, deberas comprar tus boletos a través de la boletera oficial y como todos los espectaculos, este no será exepción y tendra preventa exclusiva para tarjetahabientes, la cual se realizará el miércoles 6 de mayo y juevess 7 de mayo a partir de las 14:00 horas. Sin embargo, si no cuentas con este beneficio, puedes realizar tu compra durante la venta general que esta programada para el 8 de mayo, en el mismo horario que se realizó la preventa.