VIDEO: Operadores del Metro CDMX tuvieron un encuentro íntimo mientras conducían un tren

Se trata, sin duda, de una de las notas más virales que la capital del país ha tenido en las últimas semanas. Esta tiene como protagonista al Sistema de Transporte Colectivo Metro de la CDMX, pues de acuerdo con un video que ya circula en redes, dos operadores sostuvieron un encuentro íntimo mientras conducían el tren.

Se sabe que el Metro de la CDMX es el sistema de transporte más utilizado a nivel nacional, pues son millones de personas las que utilizan sus instalaciones de manera diaria para llegar a sus trabajos o lugares de destino. Por ende, la noticia no tardó en hacerse viral en el apartado digital.

¿Dos operadores tuvieron relaciones mientras conducían un tren del Metro CDMX?

Fue un usuario en TikTok quien compartió un video en donde denuncia la forma en cómo dos operadores se comportaban mientras realizaban su labor dentro del Metro de la CDMX. La línea en donde se habría llevado a cabo esta situación es la B; es decir, la que corre desde Buenavista hasta Ciudad Azteca.

De acuerdo con las palabras del anunciante, los dos involucrados sostuvieron relaciones sexuales mientras conducían el tren, esto a través de un video cuya duración es de solamente 30 segundos pero que, en poco tiempo, ha generado comentarios negativos para el servicio de transporte en turno.

¿Realmente los operadores sostuvieron relaciones mientras conducían el tren?

Cabe mencionar que, debido a la oscuridad del túnel y la forma en cómo se grabó el video, resulta imposible confirmar que los operadores sostuvieron un encuentro íntimo, por lo que muchos usuarios en redes aseguraron que se trató de una equivocación del denunciante en torno.

No obstante, lo anterior no exime que el video se haya vuelto enormemente popular en poco tiempo, pues hasta este momento ya suma más de 300 mil reproducciones. Cabe mencionar que, hasta el momento, el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la CDMX no se ha pronunciado al respecto.

¿Cuál es la estación de la Linea B más concurrida en el Metro?

Es el propio STC Metro quien confirma que Buenavista es la estación más concurrida de la Línea B considerando que es la última y que, a sus alrededores, se encuentran destinos tales como plazas, bibliotecas y parques, así como la intersección con el Metrobús de la capital del país.